وزارة الشباب تدعو الشباب الليبيين المتميزين للمشاركة في قمة القادة المستقبليين الأفارقة 2022 بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا .

طرابلس 28 سبتمبر 2022 م ( وال ) – تدعو وزارة الشباب الشباب الليبيين المتميزين للمشاركة في قمة القادة المستقبليين الأفارقة 2022 وذلك إيماناً من الوزارة بتعزيز أدوار الشباب الليبي على الصعيد الإقليمي وتحفيزهم على التميّز،.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها : أن قمة القادة المستقبليين الأفارقة 2022 ستقام خلال الشهر القادم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف الجمع بين القادة المحتملين من الافارقة معاً حتي تتاح لهم فرصة للتعارف علي جوهر القيادة التي تحتاجها أفريقيا في ضوء الوحدة الافريقية وتهيئة المسرح بين الاجيال وبين جميع الافارقة .

وبهذه المناسبة تعلن الوزارة للشباب من الجنسين إلى المبادرة والتسجيل على أن يكون من الفئة العمرية 18/35 من مناصري الوحدة الأفريقية وعلى دراية بالقيم الأفريقية وتاريخ منظمة الوحدة الافريقية والإتحاد الأفريقي والاباء المؤسسين

وسيتم اختيار المشاركين بعد فرز طلبات المتقدمين.

وللراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة النموذج الإلكتروني بالرابط التالي:

https://bit.ly/3fo9AgG علما بأن آخر موعد للتسجيل هو نهاية دوام يوم الأحد الموافق 02 أكتوبر 2022م.

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