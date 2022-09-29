خلال لقائه برئيس (وال) .. وزير الإعلام الكويتي يعرب عن أمله في عودة الأمن والاستقرار قريبا لليبيا 

الكويت 29 سبتمبر 2022 (وال) – أعرب وزير الإعلام والثقافة – وزير الدولة لشؤون الشباب- في الحكومة الكويتية ” عبد الرحمن المطيري ” عن الأمل في عودة الأمن والاستقرار قريبا لليبيا ، وتمنياته في أن يتوصل الليبيون إلى حلول وطنية تخرج بلادهم من أزمتها ، وتعود ليبيا للعب دورها الطبيعي في محيطها العربي والدولي ، وينعم شعبها بالرخاء والرفاهية.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الأربعاء بالعاصمة الكويتية لرئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية ” عبد الباسط احمد أبوديه ” .

ورحب وزير الإعلام الكويتي في مستهل المقابلة بتلبية وكالة الأنباء الليبية للدعوة لزيارة الكويت ومشاركة رئيس مجلس إدارتها ضمن وفود إعلامية عربية ودولية في متابعة العرس الانتخابي للشعب الكويتي المتمثل في انتخابات مجلس الأمة الكويتي ، ونقل الصورة الحقيقية للممارسة الديمقراطية ولمسيرة العمل البرلماني التاريخي ودوره في إثراء الحياة السياسية في الكويت وتطورها عبر عقود من الزمن لتصل اليوم بالمواطن الكويتي لممارسة حقه الوطني في انتخاب نوابه وفي رسم سياسات بلاده الداخلية والخارجية .

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية ” عبد الباسط أحمد أبوديه ” الشكر لوزير الإعلام وللحكومة الكويتية على هذه الدعوة الكريمة بزيارة الكويت ، متمنيا نجاح العملية الانتخابية والتوفيق للشعب الكويتي في اختياراته في انتخاب نوابه في مجلس الامة العريق بما يحقق تطلعاته في التطور والنهوض بالبلاد .

وأثنى ” ابودية ” على الممارسة الديمقراطية في الكويت وعلى العمل البرلماني لمجلس الأمة الكويتي ، والذي يعد نموذجا تاريخي مشهود له في المنطقة ويجب تشجعيه والاهتداء به والاستفادة من تجاربه وخبراته في ممارسة العمل التشريعي لكل شعوب المنطقة. (وال _ الكويت)

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