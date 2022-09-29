القائم بأعمال سفارة أمريكا لدى ليبيا يشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي للعام 2021 

طرابلس 29 سبتمبر 2022 ( وال ) – أشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ” ليزلي أوردمان” بديوان المحاسبة لإصداره تقريره السنوي عن العام 2021.

جاء ذلك لقاء جمع رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” مع الدبلوماسي الأمريكي أمس الأربعاء .

ووفقا لتغريدة نشرها موقع السفارة الأمريكية على” تويتر” أكد ” أوردمان” دعم الولايات المتحدة لمراجعي الحسابات في الحصول على الاعتماد الدولي” ، مشددًا على أهمية الشفافية والمساءلة.

و قال سفير ومبعوث أمريكا الخاص لدي ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” ” إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة ، مشيرًا إلى الدور المهم للديوان في مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية و الحو كمة لكشف الفساد.

جاء ذلك خلال إطلاق ديوان المحاسبة أمس الأربعاء، بالعاصمة التونسية، مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين. (وال _ طرابلس)

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