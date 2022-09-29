مناقشة آليات إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالوقود الغازي .

طرابلس 29 سبتمبر 2022 ( وال ) – قام وزيرا النفط والغاز م. محمد امحمد عون و الصناعة والمعادن د .أحمد علي أبو هويسة و اللواء عبد الحكيم الخيتوني مدير إدارة انفاذ القانون ولفيف من الخبراء والمدراء المعنيين والمستشارين من الوزارتين و بعض رجال الأعمال أمس بزيارة لمجمع الاسمنت بسوق الخميس ضمن زيارات تأسيس مشروع توطين صناعة معدات النفط في ليبيا.

وجرى على هامش الزيارة حوار بمقر المجمع حول تفاصيل مشروع توطين صناعة معدات ومواد النفط في ليبيا ودور مصانع الاسمنت فيه وامكانيات تصنيع بعض مستلزمات قطاع النفط محليا مثل الاسمنت وترابة الحفر وما يستلزم ذلك من بناء شراكات مع مستثمرين ليبيين واجانب.

وناقش المشاركون في الاجتماع آليات تكثيف التنسيق والتعاون بين قطاعي النفط والصناعة لتسهيل حصول المصنع على الوقود الغازي والمياه وتوفير المواصفات الفنية اللازمة للبدء في دراسة جدوى صناعة الاسمنت المستعمل في القطاع النفطي وترابة سوائل الحفر.

واتفق المشاركون على اهمية التواصل بين الجانبين عبر “الصالون الصناعي” الذي اسسته وزارة الصناعة مؤخرا لخلق مناخ التنسيق والحوار بين المختصين في القطاعات الانتاجية مثل النفط والغاز والزراعة والصناعة والقطاع الخاص الليبي لتوحيد الجهود في سبيل خلق قاعدة صناعة ليبية نامية .

(وال )