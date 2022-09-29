ليبيا نيوز

وزارتا التعليم والعالي والثقافة تبحثان تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات، واشهار الفرق الموسيقية الجامعية،

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29  سبتمبر 2022 م ( وال ) –  التقى  وزير التعليم العالي والبحث  الدكتور “عمران القيب” بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس وكيل وزارة الثقافة للمسرح و الفنون “عبد الباسط أبوقندة” .

 وحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم  تناول اللقاء تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات، واشهار الفرق الموسيقية الجامعية، التعاون في مجال السينما الوثائقية واستمرار جهود النشاط المسرحي بالجامعات،

 وخلال اللقاء  أشاد  ” أبوقندة ” بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات  ، متمنيا أن يكون شعلة الانطلاق لعودة الأنشطة الثقافية بالجامعات.

يشار الى أن  اللقاء  حضره “ايمان فرج” مدير مكتب النشاط الجامعي المكلف،

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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