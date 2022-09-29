وزارتا التعليم والعالي والثقافة تبحثان تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات، واشهار الفرق الموسيقية الجامعية،

طرابلس 29 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقى وزير التعليم العالي والبحث الدكتور “عمران القيب” بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس وكيل وزارة الثقافة للمسرح و الفنون “عبد الباسط أبوقندة” .

وحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم تناول اللقاء تفعيل النشاط الفني والمسرحي بالجامعات، واشهار الفرق الموسيقية الجامعية، التعاون في مجال السينما الوثائقية واستمرار جهود النشاط المسرحي بالجامعات،

وخلال اللقاء أشاد ” أبوقندة ” بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات ، متمنيا أن يكون شعلة الانطلاق لعودة الأنشطة الثقافية بالجامعات.

يشار الى أن اللقاء حضره “ايمان فرج” مدير مكتب النشاط الجامعي المكلف،

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