الداخلية والاتحاد العام يتفقان على اجراء مباريات كأس ليبيا بدون جمهور.

طرابلس 29 سبتمبر 2022م (وال)- تراس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشير الأمين” اليوم الخميس بطرابلس اجتماعا لمناقشة خطة وآلية تأمين كأس ليبيا لمرحلة الدور الـ16 على مستوى الملاعب بالكامل.

وضم الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم المسابقات ورئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت ومساعد مدير أمن طرابلس للشؤون الأمنية ورئيس لجنة الأمن الرياضي.

وجرى الاتفاق على إجراء المباريات بدون جمهور لحين وضع الترتيبات من قبل اللجنة المكلفة وذلك بناء على طلب من الاتحاد العام لكرة القدم.

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