الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السنغالي ( عبدالله باتيلي ) يبدأ مهامه رسميًا ويلتقي السني في نيويورك.

نيويورك 29 سبتمبر 2022 (وال)- بدأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السنغالي عبدالله باتيلي مهامه رسميًا في 25 سبتمبر الجاري من نيويورك باجراء مشاورات مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني وأعضاء مجلس الأمن وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين بشأن ليبيا.

ويصل باتيلي إلى طرابلس مطلع الأسبوع المقبل، وسيساعده في الشؤون السياسية نائبه الزيمبابوي ريزدون زينينغا، وكذلك المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

واعرب باتيلي عن تطلعه إلى العمل مع جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا في وقت قريب لتحقيق تطلعات الليبيين نحو الانتخابات.

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