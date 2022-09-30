خلال لقائه السني بنيويورك " باتيلي " أتطلع للقاء والتعاون والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة.

نيويورك 30 سبتمبر 2022 (وال) – أكد مبعوث الأمين العام الجديد لدي ليبيا ” عبدالله باتيلي” أنه يتطلع للعمل قريباً من داخل ليبيا وحرصه على اللقاء والتعاون مع جميع الأطراف والاستماع والتواصل مع جميع الليبيين من أجل دعم الاستقرار والخروج من الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ” باتيلي” مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة” طاهر السني” بنيوورك تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وقال السني في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر ” سعدت بلقاء ” باثيلي” مبعوث الأمين العام الجديد لدي ليبيا ، ورحبنا ببدء مهمته كونه أول مبعوث أفريقي لليبيا، وحرصه على أن تكون أولى لقاءاته الرسمية مع البعثة الليبية في نيويورك .

وأضاف ” السني ” في تغريدته قائلا ” أكدنا خلال اللقاء على أهمية استئناف البعثة الأممية لنشاطها في ليبيا وبفاعلية لدعم القيادة والمُلكية الليبية للحل”

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