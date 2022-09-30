انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للسياحه العلاجيه والاستشفائيه ، دورة الوطن القبلي بمشاركة ليبيا .

تونس 30 سبتمبر 2022 (وال)- بدأت بمدينه الحمامات التونسيه أعمال المؤتمر الدولي الثالث للسياحه العلاجيه والاستشفائيه،،دورة الوطن القبلي ، والذي يتواصل حتى الاول من اكتوبر بمشاركة وفود من ليبيا ،تونس ، الجزائر ، ايطاليا ، فرنسا ، بوركينافاسو .

ورحب رئيس اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر لطفي الخليفي بالمشاركين في أعمل المؤتمر ،مؤكدا علي اهمية المشاركات التي ستضفي على اعمال المؤتمر مزيدا من تسليط الاضواء على السياحة العلاجية والاستشفائية وفتح مجالات واسعة للتعاون البناء والهادف لتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي .

واوضح الخليفي ان المشاركين سيبحثون سبل العمل المشترك ،ووضع برنامج عمل تكوين الاتحاد المغاربي للسياحة العلاجيه والاستشفائيه .

ويقدم الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر من خلال مداخلاتهم خبرات دولهم في هذا التخصص وتوسيع مجالات المعلومات حوله بما يحقق الاستفادة وتبادل الخبرات .

ويقام علي هامش المؤتمر معرض متخصص يضم عديد الأجنحة الليبيه التونيسية تبرز الاتشطة والاعمال التي تهتم بالجانب السياحي العلاجي والاستشفائي ..وايضا معروضات توضح ماتقدمه المرافق والمصحات العلاجيه،ومستوي أداء خدماتها.

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