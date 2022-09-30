الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة .

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة حولالأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 30 –09–2022 .

ملخص عام: أجواء ساخنة على أغلب المناطق مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحياناً على بعض مناطق الغرب والشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي .

حالة السماء: غائم جزئياً ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (33- 39)مْ ، وتصل على سرت وأبونجيم إلى ( 42 ) مْ، وتسجل إنخفاض تدريجي بدايةً من يوم الغد.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الأحد.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (36-41)مْ ، ولا وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الأحد.

** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الأحد.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (39-42)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الأحد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00

وال..