ليبيا نيوز

المركز الوطني للارصاد الجوية يصدر نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة .

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة (2022/09/30) .

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب .

• الريح شلوق إلى شرقي يتحول تدريجياً مساء اليوم إلى شرش على ساحل زوارة وطرابلس ويوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة ســرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل الجبل الأخضر .

• ريح شلوق إلى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر .

• البحر خفيف الموج إلى هادئ .

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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