وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصات خدمات الاستعلام عن منحة الزوجة والأولاد .

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية منصات الاستعلام الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف العبىء عن الفروع .

وقدم خلال عملية الاطلاق عرضا ضوئيا حول مكونات المشروع والمراحل المختلفة حتى للوصول لاطلاق هذه المنصات التي سوف تمكن المواطنين من معرفة تفاصيل صرف المنحة وإمكانية التسجيل واعادة التسجيل وتفاصيل صرف المنحة بالنسبة للزوجة الاولاد وتستطيع المستفيدة معرفة حالة التسجيل وإصدار وتسليم البطاقة للفرع واختيار البلدية .

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