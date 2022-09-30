سفير هولندا : الانتخابات هي الطريق إلى الأمام في ليبيا

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- أكد سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ الخميس، أن الانتخابات هي الطريق إلى الأمام في ليبيا.

وقال سفير هولندا – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” – إن بلاده فخورة بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وشركائها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد السفير الهولندي على ضرورة المحافظة على بعض العناصر الأساسية؛ مثل الجاهزية الفنية، وتعزيز المشاركة المدنية، والتصدي لخطاب الكراهية. (وال)

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