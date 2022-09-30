أبوجناح يبحث مع اليونيسف الدعم المقدم لليبيا.

طرابلس 30 سبتمبر 2022 م ( وال ) – التقي نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” بالعاصمة طرابلس الخميس ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في ليبيا ميكيلي سيرفادي، الذي تسلم مهامه منذ نحو شهرين.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الجانبين بحثا الدعم المقدم من منظمة اليونيسيف لدولة ليبيا، ووضع آلية للدعم الذي سيقدم في سنة 2023.

كما بحث وزير الصحة المكلف مع ممثل اليونيسيف خطوات علاج مرضى ضمور العضلات في ليبيا، والاتفاق على تكليف فريق طبي من دولة إيطاليا على غرار الفريق الأول، مشددا على ضرورة التنسيق بين السفارة الإيطالية والمنظمة الدولية لتسهيل كل الإجراءات لوصول الفريق الطبي للتقييم.

وأكد” أبوجناح ” خلال اللقاء ضرورة التنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة في أنواع الدعم المقدمة؛ على ألا يتم إلا وفق الاحتياج من خلال الإدارات المختصة بالوزارة.

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