في تقرير عن وزارة المالية : اجمالي النفقات بلغ حوالي ( 71 ) مليار دينار والمرتبات ( 32 ) مليار دينار خلال التسعة أشهر من العام الجاري.

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- ذكرت وزارة المالية في بيان اصدرته أن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها ” 67% ” من إجمالي الإنفاق العام في التسعة ألاشهر الأولى من العام الجاري.

وفي تقرير صادر عن الوزارة عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022. أوضحت أن إجمالي النفقات خلال الفترة المذكورة بلغ ” 70 ” مليارا و87 مليونا 356 ألفا و131 دينار ” .

ووصل بند الرواتب الى ” 46% ” من إجمالي الإنفاق بلع ” 32 ” مليارا و698 مليونا و241 ألف دينار.

وبلغت نفقات الدعم وفق البيان ” 14 ” مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا والمشروعات والتنمية ” 403 ” ملايين و119 ألفا و435 دينارا.

وال..