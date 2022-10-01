ليبيا نيوز

في تقرير عن وزارة المالية : اجمالي النفقات بلغ حوالي ( 71 ) مليار دينار والمرتبات ( 32 ) مليار دينار خلال التسعة أشهر من العام الجاري.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- ذكرت   وزارة المالية  في بيان اصدرته  أن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها  ” 67%  ” من إجمالي الإنفاق العام في التسعة ألاشهر الأولى من العام الجاري.

 وفي  تقرير  صادر عن الوزارة    عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022.  أوضحت   أن إجمالي النفقات خلال الفترة المذكورة  بلغ ”  70 ”  مليارا و87 مليونا 356 ألفا و131 دينار ” .

 ووصل بند الرواتب الى   ”  46%  ” من إجمالي الإنفاق  بلع ”  32  ” مليارا و698 مليونا و241 ألف دينار.

 وبلغت نفقات الدعم وفق البيان  ” 14  ” مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا والمشروعات والتنمية  ” 403 ” ملايين و119 ألفا و435 دينارا.

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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