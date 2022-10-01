انطلاق مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمدرسة طريق المطار بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية .

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)- بدأ بمدرسة الفروسية بطريق المطار اليوم الجمعة مهرجان السلام للفروسية الشعبية بمشاركة 150 عقد من أعقاد الفروسية الشعبية.

وحضر انطلاق المهرجان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس اركان الجيش الليبي الفريق اول ركن محمد الحداد وعدد من المسؤولين .

وقدم الفرسان من مختلف انحاء البلاد على صهوات جيادهم عروض للفروسية الشعبية وسط حضور جماهيري كبير .

وسيقام على هامش المهرجان الذي تنظمه الهيئة الوطنية للفروسية عروض لرياضة المهاري واللوحات الثقافية للفنون الشعبية.

وال..