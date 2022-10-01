ليبيا نيوز

مدير أمن مديرية سرت يقوم بزيارة لديوان وزارة الداخلية بمدينة طرابلس لمتابعة الإجراء المتعلقة بسير العمل بالمديرية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 سبتمبر 2022 (وال)-   قام مدير أمن مديرية سرت لواء  “مختار  الشيباني” بزيارة  لديوان وزارة الداخلية بمدينة طرابلس لمتابعة الإجراءات وحل كافة المشاكل المتعلقة بسير العمل بمديرية الأمن.

 وخلال الزيارة اجتمع مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير لامين” لمناقشة ما يخص عمل المديرية والجهود التي تقوم بها لحفظ الأمن وتقديم الدعم اللازم للمديرية.

كما شملت الجولة زيارة لمدير الإدارة العامة للتدريب لواء “علي   الطويل”  تم خلالها مناقشة ملف التدريب لمنتسبي المديرية من أجل الرفع من كفاءتهم وقدراتهم.

 وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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