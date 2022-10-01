القائم بأعمال السفارة الامريكية لدي ليبيا ووفد من حكومة الوحدة الوطنية يتفقان على أنّ عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة.

طرابلس 1 أكتوبر 2022 م ( وال ) – اتفقت السفارة الامريكية لدي ليبيا مع وفد من حكومة الوحدة الوطنية على أنّ عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة.

جاء لك خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة ” أوردمان” أمس الجمعة مع وفد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء ” عادل جمعة ” تناولت المحادثات مناقشة أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

وقالت السفارة الامريكية في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتوير ” إن الولايات المتحدة تتطلع إلى البناء على هذه المحادثات والتي وصفتها بالمهمة .

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