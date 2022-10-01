السفارة الامريكية : الكبير ومساعد وزير الخارجية الامريكية يتفقان على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشعب الليبي .

طرابلس 1 أكتوبر 2022 م ( وال ) – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير، بالعاصمة تونس، مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي” جوشوا هاريس” لبحث جهود المصرف لتعزيز الشفافية والإفصاح.

جاء ذلك خلال لقاء الكبير والمسئول الأمريكي أمس الجمعة في تونس، حيث تناول اللقاء التحديات الاقتصادية العالمية ، وتحقيق المصرف المركزي الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا، حسب منشور للمصرف على صفحته بموقع “الفيسبوك”.

وأضاف المنشور أن اللقاء حضره القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

من جهتها قالت السفارة الامريكية في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر ” إن اللقاء تناول مناقشة جهود المركزي لزيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ، واتفقوا على أهمية ضمان أن تذهب موارد ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية ودعم الشعب الليبي ” .

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