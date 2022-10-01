دول غرب إفريقيا تدين الانقلاب الجديد على السلطة في بوركينا فاسو.

واغادوغو 01 أكتوبر 2022 م ( وال ) – دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجمعة استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.

واعتبرت إيكواس أن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير الماضي من حكومة مدنية.

والجمعة شهدت بوركينا فاسو انقلابا ثانيا في ثمانية أشهر، إذ إن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في نهاية يناير الماضي أُقيل بدوره من منصبه بأيدي جنود.

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