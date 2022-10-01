فريق تابع لعدد من الشركات النفطية يجري تمرين محاكاة تلوث بحري بالنفط الخام بميناء مرسى البريقة .

بن جواد 1 اكتوبر 2022م ( وال ) – قام فريق فني تابع لعدد من الشركات التفطية بمنطقة الهلال النفطي بتنفيذ محاكاة تفترض وجود تلوث بحري بالنفط الخام من المستوى الثاني بميناء مرسى البريقة .

ضم الفريق فنيين متخصصين من شركة الخليج للنفط – شركة البريقة لتسويق النفط – شركة زويتينة للنفط – شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز – شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز – شركة الهاروج للعمليات النفطية – شركة الواحة للنفط وذلك لغرض رفع الجاهزية التامة والإستجابة لحوادث التلوث البحري في المواقع النفطية .

وتضمنت المحاكاة توجيه نداء من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمقر المؤسسة لكافة الشركات بضرورة الإستجابة السريعة والتحضير والتجهيز للمساهمة في مكافحة التلوث وتقسيم الفرق على ثلاث مناطق حساسة , المنطقةالأولي كانت بجوار منصة الشحن من أجل التطويق والسحب ,, المنطقةالثانية بمدخل الميناء حيث تم إغلاق الميناء لمنع تسرب النفط ،، المنطقة_الثالثة وهي علي شاطئ البحر للمحافظة علي عدم وصول تسرب الي مصيف العائلات .

واوضح المكتب الاعلامي لشركة راس لانوف بان قسم العمليات البحرية التابعة الشركة في الموعد تميز بسرعة الإستجابة وتجهيز وتحضير المعدات اللازمة وكاشطات زيوت بالإضافة إلي مساهمته في مساندة فريق شركة سرت في قفل الميناء ومنع التسرب وحماية الميناء .

….( وال خليج السدرة )