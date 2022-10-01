اغلاق اذاعة “بي بي سي ” بعد ( 84 ) عامًا من الخدمة بسبب التكلفة والتضخم

لندن 01 أكتوبر 2022 ( وال )- قررت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي . بي . سي “، إيقاف البث الإذاعي بعشر لغات من بينها العربية والصينية والبنغالية بسبب التكلفة والتضخم ورسوم الترخيص، وكجزء من خططها لإلغاء محتوى البث الخطي إلى محتوى البث الرقمي.

ونقلت مصادر إعلامية عن هيئة الإذاعة البريطانية، في إعلانها امس عن تخليها عن ( 382 ) وظيفة في الخدمة الإذاعية العالمية، حيث تحاول جني ( 28.5 ) مليون جنيه إسترليني من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية.

وبذلك تنتهي خدمة إذاعة ” بي . بي . سي ” العربية بعد ( 84 ) عامًا، حيث تهدف هيئة الإذاعة البريطانية إلى دعم استراتيجيتها لإنشاء “منظمة حديثة وقيادة رقمية ومبسطة”. (وال)

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