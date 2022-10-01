ليبيا نيوز

جامعة غريان تنظم المؤتمر العلمي الثاني لمركز البحوث والإستشارات حول الشباب تحديات الواقع ورهانات المستقبل .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 غريان 01 أكتوبر 2022م ( وال ) –  نظمت  جامعة غريان  اليوم السبت  المؤتمر العلمي الثاني لمركز البحوث والإستشارات حول الشباب تحديات الواقع ورهانات المستقبل بقاعة كلية كلية الهندسة غريان .

 وسيتم خلال ايام المؤتمر مناقشة   العديد من المحاور تحت عناوين بينها  أهمية فئة الشباب وسبل الاهتمام بهم والعلوم الإنسانية وتأهيل الشباب لرهانات المستقبل  والشباب والتغير المجتمعي   و الدور الاعلامي لمستقبل الشباب   والفلسفة وقضايا الشباب .

 ويهدف المؤتمر حسب المنظمين الى تحقيق التكامل المعرفي بين التخصصات في سبيل الرقي بالشباب في المجتمع الليبي ، وتسليط الضوء على الشباب ودورهم في نهضة وتقدم المجتمع الليبي ، والتعرف على التجارب العالمية في مجال الإهتمام بالشباب واعدادهم للرهانات المستقبلية ، والوقوف على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الشباب في المجتمع الليبي ، واقتراح وصياغة رؤى مستقبلية لكيفية الاهتمام  بهم واعدادهم لقيادة المستقبل ، وتقديم مساهمات من شأنها بلورة سياسات واستراتيجيات ومشاريع وبرامج مستقبلية   .

 ويشارك في اعمال المؤتمر لفيف من اساتذة الجامعات و المختصين  يقدمون العديد من المحاضرات وا لاوراق  البحثية  التي تتناول محاور المؤتمر المختلفة . 

 ٠٠ ( وال غريان ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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