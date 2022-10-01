جامعة غريان تنظم المؤتمر العلمي الثاني لمركز البحوث والإستشارات حول الشباب تحديات الواقع ورهانات المستقبل .

غريان 01 أكتوبر 2022م ( وال ) – نظمت جامعة غريان اليوم السبت المؤتمر العلمي الثاني لمركز البحوث والإستشارات حول الشباب تحديات الواقع ورهانات المستقبل بقاعة كلية كلية الهندسة غريان .

وسيتم خلال ايام المؤتمر مناقشة العديد من المحاور تحت عناوين بينها أهمية فئة الشباب وسبل الاهتمام بهم والعلوم الإنسانية وتأهيل الشباب لرهانات المستقبل والشباب والتغير المجتمعي و الدور الاعلامي لمستقبل الشباب والفلسفة وقضايا الشباب .

ويهدف المؤتمر حسب المنظمين الى تحقيق التكامل المعرفي بين التخصصات في سبيل الرقي بالشباب في المجتمع الليبي ، وتسليط الضوء على الشباب ودورهم في نهضة وتقدم المجتمع الليبي ، والتعرف على التجارب العالمية في مجال الإهتمام بالشباب واعدادهم للرهانات المستقبلية ، والوقوف على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الشباب في المجتمع الليبي ، واقتراح وصياغة رؤى مستقبلية لكيفية الاهتمام بهم واعدادهم لقيادة المستقبل ، وتقديم مساهمات من شأنها بلورة سياسات واستراتيجيات ومشاريع وبرامج مستقبلية .

ويشارك في اعمال المؤتمر لفيف من اساتذة الجامعات و المختصين يقدمون العديد من المحاضرات وا لاوراق البحثية التي تتناول محاور المؤتمر المختلفة .

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