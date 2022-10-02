الرئيس الأمريكي: إعصار (إيان) قد يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ البلاد .

واشنطن في 01 أكتوبر 2022 ( وال )- قال الرئيس الأمريكي ” جو بايدن ” إن الإعصار “إيان” من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة ويشكل أزمة لها ، وذلك عقب العاصفة القوية التي ضربت كل من فلوريدا وساوث كارولينا.

ونقلت مصادر اعلامية عن ” بايدن:” قوله ( إنها ليست أزمة لفلوريدا، إنها أزمة أمريكية، ورسالتي لسكان ساوث كارولينا استمعوا إلى كل التحذيرات والتوجيهات من المسؤولين المحليين واتبعوا تعليماتهم”.

وكان اعصار “إيان” ضرب ولاية فلوريدا يوم الأربعاء الماضي كإعصار قوي من الفئة الرابعة، ثم ضرب ساوث كارولينا أمس الجمعة كعاصفة من الفئة الأولى.

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