المركز الليبي للبحوث الاقتصادية ينظم بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ندوة علمية بعنوان (التمويل الإسلامي وتأثيراته في الاقتصاد الليبي ).

العجيلات 1 اكتوبر 2022 (وال)-نظم المركز الليبي للبحوث الاقتصادية بمدينة العجيلات اليوم ندوة علمية بعنوان (التمويل الإسلامي وتأثيراته في الاقتصاد الليبي ).

وتم خلال الندوة عرض العديد من الورقات البحثية حول محاور الندوة والتى شملت مفهوم التمويل الإسلامي خصائصه و أهدافه والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ليبيا والرؤية المستقبلية للعمل بالتمويل الإسلامى فى ليبيا و مدى تأثير المصارف الإسلامية في تنمية الاقتصاد الليبى .

وحضر الندوة عبدالمنعم بالكور عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات ونائب مدير عام المركز الليبى للبحوث الاقتصادية ومدير فرع هيئة مكافحة الفساد بالعجيلات وعدد البحاث والمختصين في مجال الدراسات المصرفية والمالية وبمشاركة عدد من البحاث من مختلف الجامعات والمعاهد العليا الليبية .

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