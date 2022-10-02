 "أوبك وحلفاؤها" تبحث الأربعاء في فيينا تخفيض نصف مليون من إنتاجها اليوم .

فيينا غرة اكتوبر 2022 م (وال) ـــــ سيكون يوم الأربعاء المقبل الــ 5 من اكتوبر الجاري ، موعدا لحضور ممثلي منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط “أوبك” وحلفاءها “أوبك +” حضورا شخصيا في العاصمة النمساوية فيينا وذلك لبحث قرار بشأن تخفيض انتاج المنظمة اليومي من النفط الخام .

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في المنظمة ان خيار مشاركة ممثلي المنظمة وحلفاءها عبر “فيديو كونفرنس” (ستكون متوفرة لبعض الوفود التي قد تمنعها الظروف من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة لمحادثات حول خفض إنتاج النفط تركز على زيادة محتملة لتخفيضات الإنتاج من 500 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا لدعم السوق) .

وتجتمع “أوبك+”، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس الماضي، وتقلبات حادة في السوق .

وكان مصدر مطلع صرح في الأسبوع الماضي إن روسيا قد تقترح خفضاً للإنتاج يصل إلى مليون برميل يوميا، في حين ذكر مصدر في أوبك أن حجم الخفض المرجح يقترب من 500 ألف برميل يوميا .

…(وال)…