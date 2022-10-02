لجنة إعداد قانون النظام الوطني للمعلومات تنهي عملها .

طرابلس 1 اكتوبر 2022 (وال)- أنهت اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للمعلومات بإعداد قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات عملها بإصدار مسودة للقانون .

وأوضح بيان، صدر عن اللجنة خلال اليومين الماضيين، أن مسودة القانون تعد قانوناً بديلاً عن القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادية بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، مشيرة إلى أن هذه المسودة تأتي تماشياً مع ما أفرزته تقنية المعلومات من أثار إيجابية شاملة في شتى مناحي الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية في دولة ليبيا،.

وأفادت اللجنة في بيانها، بأن المسودة تتكون من 6 أبواب و60 مادة، وتشتمل على المبادئ العامة للنظام الوطني للمعلومات، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وآلية نشر البيانات والمعلومات وخصوصية البيانات الشخصية وسريتها ومنع تداولها.

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