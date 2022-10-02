مقتل 127 شخصا بسبب أحداث شغب بمباراة لكرة القدم بالدوري الإندونيسي.

جاكرتا 2 أكتوبر 2022 (وال) – أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد مقتل 127 شخصا بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع لفض أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي في مقاطعة جاوة الشرقية.

وقال قائد شرطة المقاطعة إن معظم الضحايا لقوا مصرعهم جراء نقص الأكسجين بسبب التدافع ، بعدما اقتحم المشجعون الملعب في استاد “كانجوروهان” حيث خسر الفريق المضيف “أريما مالانج” 3-2 أمام “بيرسيبايا سورابايا” منافسه في جاوة الشرقية.

وأعلن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في أعقاب الحادث تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع .

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