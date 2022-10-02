ليبيا نيوز

بدء الانتخابات العامة في بلغاريا.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

صوفيا 2 أكتوبر 2022 (وال) – بدأ الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد في أقل من عامين.

   وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا ، ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع بدء فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

    وتأتي الانتخابات المبكرة بعد أن خسر ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء “كيريل بيتكوف” تصويتا بحجب الثقة في يونيو الماضي.

     وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى ثمانية أحزاب سياسية قد تدخل البرلمان المقبل.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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