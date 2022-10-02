بدء الانتخابات العامة في بلغاريا.

صوفيا 2 أكتوبر 2022 (وال) – بدأ الناخبون في بلغاريا اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد في أقل من عامين.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا ، ويستمر التصويت حتى الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع بدء فرز الأصوات وظهور النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وتأتي الانتخابات المبكرة بعد أن خسر ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء “كيريل بيتكوف” تصويتا بحجب الثقة في يونيو الماضي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى ثمانية أحزاب سياسية قد تدخل البرلمان المقبل.

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