رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يقوم بزيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية.

الخمس 2 اكتوبر 2022 (وال)- قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” السبت، بزيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية.

وكان في إستقباله آمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء “محمد الزين”، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء، “محمد موسى”، وآمر القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى العميد “عبدالله الغاير” ، وعدد من ضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي القوة.

وشملت الزيارة التي تخللتها عروض تدريبية حيَّة لعمليات الإنزال والإقتحامات، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تدرب عليها منتسبو القوة خلال الفترة الماضية،

كما قام بجولة للمرافق والمقار الإدارية والأقسام الخاصة بالقوة.

و أثنى رئيس الأركان العامة، على الجهود المبذولة من قبل آمر القوة ومنتسبيها، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهد، في سبيل رقي وتقدم المؤسسة العسكرية.

وال..