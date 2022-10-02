ساباديل يُؤكد استمرار دعمه لليبيا حتى تصل لمرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات

طرابلس 02 أكتوبر 2022 (وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل؛ أخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وناقش الجانبان العديد من الملفات، بينها ما تم التوصل إليه حول ضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقًا كثيرة؛ للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية.

وثمنت المنقوش موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمساند للشعب الليبي، مؤكدة بأن وزارة الخارجية وحكومة الوحدة مستمرة في أداء عملها، ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا، ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهودهم المبذولة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد خوسيه ساباديل على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع لها الشعب الليبي.(وال)

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