جاكرتا| وفاة 129 وإصابة أكثر من 180 في أحداث شعب بإحدى ملاعب إندونيسيا

جاكرتا 02 أكتوبر 2022 (وال)- توفي ما يقارب 129 شخصًا وإصابة أكثر من 180 شخصًا مساء السبت، في واحدة من أسوأ المأسي التي صاحبتها مباراة فريقي اريما مالانج وبيرسيبايا سورابايا في ديربي الدرجه الأولى على ملعب كانجوروهان لمقاطعة جاوه الشرقية.

هذا وقد حدثت الكارثة بعد انتهاء اللقاء ليقتحم المشجعون أرضية الملعب والتعدي على اللاعبين.

وقال قائد الشرطة للمقاطعة نيكو افينتا إن معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين بعد أن أطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق المشجعين، مما أدى إلى تدافع المشجعين على الخروج من الأبواب.

بدوره، أوصى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اتحاد كرة القدم بوقف الدوري الدرجة الأولى مؤقتًا، لحين إجراء التحقيقات والتقييمات لحدوث هذة الكارثة المحزنة. (وال) م ب/ ر ت

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