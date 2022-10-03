وكيل وزارة الخارجية يناقش افاق التعاون القنصلي مع المغرب وتسهيل منح التأشيرات للطلبة والمواطنين

طرابلس 2 اكتوبر 2022 م ( وال ) – بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية ” مراد حميمة ” في اجتماع بمدينة الرباط مع وكيل وزارة الخارجية المغربية للشؤون القنصلية، فؤاد القدميري ” افاق التعاون القنصلي والعلاقات القنصلية تنفيذا للاتفاق الموقع بين البلدين بتاريخ 2021/11/26م بشأن اللجنة العليا للشؤون القنصلية،.

وتناول الاجتماع بالنقاش سبل تذليل الصعوبات في الحصول على التأشيرة المغربية للطلبة الليبيين والمواطنين ..

وأكد وكيل الوزارة المغربية “فؤاد القدميري” أنه سيعمل على تذليل هذه المشاكل في القريب العاجل، وأن الحكومة المغربية ستقوم بفتح قنصليتها في طرابلس لتسهيل الاجراءات القنصلية .

كما تناول الاجتماع تسهيل اجراءات العمالة المغربية بالتنسيق بين وزارتي العمل في البلدين.