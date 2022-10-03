اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني بجامعة غريان حول الشباب والاهتمام بهم .

غريان 2 اكتوبر 2022 م ( وال ) – اختتمت بجامعة غريان فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمركز البحوث والاستشارات حول الشباب بعنوان ( الشباب تحديات الواقع ورهانات المستقبل.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من منتسبي الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب فرع غريان ومدير إدارة شؤون الفروع بالوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب ” عبد الحميد عكير ” وحشد من الشباب ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني غريان .

وقدمت خلال المؤتمر 31 ورقة علمية شددت على انشاء مجموعات شبابية هادفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتبني قضايا المجتمع ودور الشباب في فهمها واستيعابها و إعداد برامج إرشاد وتوجيه أسري للعناية بالأبناء تربوياً وفكرياً وسلوكياً،

وطالبت الورقات العلمية بوضع خطط تنموية لتوطين مؤسسات تعنى برعاية الشباب، مثل الأندية والمنتديات الرياضية والثقافية والاجتماعية في كافة ربوع الوطن.

و الاستفادة من المؤسسات التعليمية الحالية لإعداد وتنظيم برامج وأنشطة شبابية والعمل على تطوير وتأهيل المؤسسات التعليمية بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية، لتنمية وتطوير قدرات الشباب وتأهيلهم بما يواكب تحديات العصر.

وضع استراتيجية متكاملة للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الشبابية، على أن تشارك في وضعها الوزارات المختصة.

الاسهام في دعم مكاتب العمل والتشغيل بما يمكنها من حصر فرص العمل في مختلف القطاعات وارشادها للكفاءات الشبابية الباحثة عن العمل.

وال غريان