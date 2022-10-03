وكيل وزارة الداخلية يلتقي وفد من أعيان وحكماء بلدية القواليش .

طرابلس 2 أكتوبر 2022 (وال) – بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد ” اليوم الأحد وفداً من أعيان وحكماء بلدية القواليش ، العراقيل المتعلقة بسير العمل بالبلدية، خاصة الصعوبات التي تواجه العمل الأمني داخل البلدية.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم عميد البلدية وعضو عن المجلس البلدي ورئيس وعضو مجلس الحكماء ورئيس لجنة الإصلاح بالبلدية وعضو عن لجنة الإصلاح ، وضع الحلول لهذه المعوقات بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين وسكان المنطقة.

وأكد الوكيل على ضرورة التعاون الأمني بين المجلس البلدي بالبلدية والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لضمان إنجاح سير العملية الأمنية داخل البلدية.

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