شركة مصر للطيران تعلن رسميا إعادة فتح مكتبها بالعاصمة طرابلس بعد توقف استمر 8 سنوات

طرابلس 3 اكتوبر 2022 م ( وال ) – أعلنت شركة مصر للطيران إعادة افتتاح مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس أمس الاحد بعد توقف استمر 8 سنوات، وذلك بحضور السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى والقنصل العام أحمد مكاوي.

وأوضحت مصر للطيران في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار ” عمرو أبوالعينين “ في تصريح صحفي ” إن إعادة فتح مكتب الشركة بالعاصمة طرابلس «يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، نظرًا لأهمية المرحلة من إعادة الإعمار التي تشارك فيها مصر بقوة».

يشار الى ان شركة مصر للطيران استأنفت رحلاتها إلى ليبيا قبل أشهر بدأت في أبريل الماضي بـ5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيًا بين مطارى القاهرة الدولي وبنينا الدولي في بنغازي، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين البلدين .

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