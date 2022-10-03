اليابان لا تستبعد التدخل في سوق الصرف الأجنبي دعما للين.

طوكيو 03 أكتوبر 2022 م ( وال ) – أبدى وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم، استعداد طوكيو لاتخاذ خطوات “حاسمة” في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت التحركات المفرطة للين الياباني.

وقال سوزوكي : “من المهم أن تتحرك العملات بثبات، لأن التحركات الحادة أحادية الجانب غير مرغوب فيها” .

و بلغ سعر الين في آخر تداول 144.75 للدولار.

وأنفقت اليابان ما يصل إلى 2.8 تريليون ين (19.34 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 24 عامًا بالقرب من 146 ين.

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