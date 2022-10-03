ليبيا نيوز

صدور كتاب جديد في “علم اجتماع العولمة وما بعدها” 

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القاهرة 03 أكتوبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن “دار الشروق” كتاب “علم اجتماع العولمة وما بعدها” للباحث العراقي معن خليل العمر (1939)، وفيه يتناول ظاهرة العولمة بأوجهها الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويبيّن كيف أثّرت على المجتمع البشري عبر تسيّدها الاقتصاد العالمي، كما يستشرف ما بعدها.

يضمّ الكتاب تسعة فصول: العولمة بين زمنين، وثنائيات العولمة، والعولمة والبناء الاجتماعي، ومجتمع عصر العولمة، وثالوث العولمة المتكافل، ومُعَزِّزو العولمة والمستفيدون منها، وتحدّيات العولمة، ومجتمع ما بعد العولمة، ونظرية التغذية الراجعة لما بعد العولمة. (وال _ القاهرة) ح م

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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