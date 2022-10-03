وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يبحث مع وفد من بلدية القواليش الخدمات الامنية بالبلدية .

طرابلس 3 اكتوبر 2022 (وال)- ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة “محمود سعيد ” الأحد مع وفد من أعيان وحكماء بلدية القواليش ضم عميد البلدية ورئيس مجلس الحكماء ورئيس لجنة الإصلاح بالبلدية المشاكل المتعلقة بسير العمل داخل البلدية، وعلى الأخص التي تواجه العمل الأمني داخل البلدية، ووضع الحلول لهذه المعوقات بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات الامنية للمواطنين وسكان المنطقة.

وأكد الوكيل على ضرورة التعاون الأمني بين المجلس البلدي بالبلدية والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لضمان انجاح سير العملية الأمنية داخل البلدية.

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