صدور رواية “الخلل” لهنري لو تلييه بترجمة عربية

بيروت 03 أكتوبر 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار الآداب رواية “الخلل” للفرنسي هرفي لو تلييه، بترجمة محمد آيت حنا.

وجاء في تقديمها:

في شهر يونيو/ حزيران من سنة 2021، يقع حادث تنقلب له حيوات مجموعة من الرجال والنساء. القاسم المشترك بينهم: جميعهم ركاب في رحلة من باريس إلى نيويورك.

تشكيلة عجيبة من الشخصيَّات، يختارها هرفي لو تلييه بعشوائيَّة لا تخلو من عناية (بليك، يعيش حياة مزدوجة: قاتل مأجور، ورب أسرة مثالي؛ سليم بوي مغنِّي راب نيجيري متعب من العيش في الكذب؛ فيكتور مييزيل كاتب مهمَّش، يتحوَّل بموته إلى أسطورة أدب)… شخصيَّات جميعها كانت تعتقد أنَّها تحيا حياة سريَّة، ولا أحد منها سبر مدى سريَّة حياته. إنها رواية عبقريَّة البناء، يتقاطع فيها المنطقيّ بالعجائبيّ، وتدفع القارئ إلى سبر الجزء الخفي من نفسه. درسُها الأساس: لا مجال للحديث عن الخلل إلَّا ضمن نظام مُحكم.

حصلت الرواية على جائزة غونكور لسنة 2020، ولا أفضل منها تتويجًا وتعبيرًا عن سنة كانت “خَللًا” في مجرى الزمن. (وال _ بيروت) ح م

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