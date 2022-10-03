صدور رواية “حُب” لدينو بوتزاتي بترجمة عربية

القاهرة 03 أكتوبر 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الساقي كتاب “حُب” للإيطالي دينو بوتزاتي، بترجمة عربية أنجزها رامي طويل.

ومما جاء في تقديمه:

كان رودريغو ينتظرُ الحبّ. رجلٌ في منتصف العمر عاشَ حياةً روتينية قبل أن يلتقي راقصة الباليه الشابّة، ابنة الأحياء الفقيرة في ميلانو، السمراء النحيلة التي تختزن داخلها روح المدينة. تتحرّك عواطف رودريغو الراكدة ليجد نفسه غارقًا في متاهة الحبّ باحثًا فيه عن الخلاص.نشيدٌ روائيّ يصوغه بوتزاتي بمهارةٍ عبر قصّة حبّ تكشفُ أدقّ التفاصيل، وتختلط فيها الوقائع الموجعة بكمّ هائلٍ من المشاعر والآمال المعقودة على حبٍّ يبدو الملاذ من وحشية الزمن المعاصر.

دينو بوتزاتي (1906 ـ 1972): قاصّ وروائيّ وشاعر ورسّام إيطالي. عمل محرّرًا في صحيفة Corriere Della Sera حتى وفاته. افتُتن بحضارات الشرق القديمة التي وجدت لها حيّزًا كبيرًا في كتاباته. برغم الخصوصية الاستثنائية لقصصه القصيرة التي كرّس جلّ وقته لكتابة العشرات منها، فإن روايته “صحراء التتار” وضعته في مصافّ أهمّ روائيّي أوروبا في القرن العشرين. وصفه بعض النقّاد الإيطاليين بأنه “كافكا إيطاليا”.(وال _ القاهرة) ح م

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