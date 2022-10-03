رئيس مجلس النواب: اتفاقية التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية

طبرق 03 أكتوبر 2022 (وال)- قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية، نظرًا لإنتهاء ولاية حكومته وإنعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021 م.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ فإن رئيس مجلس النواب يؤكد بأن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية – وفق قوله – غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي، كما يؤكد رئيس المجلس النواب بأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان.

وقال عقيلة صالح إن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة “فتحي باشاغا”. (وال) إ م

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