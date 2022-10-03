وزير العمل التأهيل يبحث مع رؤساء نقابات المهن الحرفية، والمخابز، والذهب، التحديات التي تواجه عملها .

طرابلس 3 اكتوبر 2022 (وال)- بحث وزير العمل التأهيل علي العابد مع رؤساء نقابات المهن الحرفية، والمخابز، والذهب، التحديات التي تواجه عملها، مؤكدا عزم الحكومة على إجراء حوار شامل بين الاتحادات المهنية والعمالية للوصول إلى انتخاب اتحاد موحَّد للعمال و المهن الحرفية.

وناقش الاجتماع الاحد العراقيل التي تواجه عمل النقابيين بشأن مشروع قانون النقابات ، والتعاون مع نقابة المخابز وتسوية اوضاع العمالة الاجنبية.

كما تطرق الاجتماع الى تدريب الباحثين عن عمل في مجالات صياغة الذهب والفضة وصناعة الخبز ، وامكانية انشاء معهد للتدريب على صناعة الخبز وصياغة الذهب .

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