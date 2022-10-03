امريكا والفلبين تجريان مناورات حربية مشتركة.

مانيلا 3 أكتوبر 2022 (وال) – بدأت اليوم الإثنين مناورات حربية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين بمشاركة أكثر من 2500 من أفراد المشاة التابعين للبحرية في البلدين.

وتهدف المناورات إلى التعامل مع أية أزمة مفاجئة ، وتعتبر من أكبر التدريبات العسكرية بين البلدين الحلفيين ، وتستمر حتى 14 أكتوبر .

وتضم التدريبات التي يطلق عليها (كامانداغ) ، أي “تعاون محاربي البحر” 1900 من مشاة البحرية الأمريكية، وأكثر من 600 من نظرائهم الفلبينيين وستشمل هجمات محاكاة برمائية وعمليات خاصة.

وتأتي هذه المناورات بالتزامن مع التدريبات القتالية بين مشاة البحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي التابع للجيش الياباني في جزيرة هوكايدو شمال اليابان والتي يشارك فيها نحو 3 الآلف عسكري من الجانبين .

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