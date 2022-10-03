المنفي يستقبل وفدًا حكوميًا تركيًا برئاسة وزير الخارجية

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الإثنين بطرابلس، وفدًا حكوميًا من الجمهورية التركية برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بحضور وزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش والوفد المرافق لهم.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ بأن وزير الخارجية التركي نقل في مستهل المقابلة، تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، لرئيس المجلس والشعب الليبي، معبًرا عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين.

وبحث اللقاء؛ دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. (وال)

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