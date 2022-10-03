رئيس حكومة الوحدة يستقبل وفدًا تركيًا برئاسة وزير الخارجية

طرابلس 03 أكتوبر 2022 ( وال ) – استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وفدًا تركيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، ضمّ وزراء الدفاع خلوصي أكار، والطاقة فاتح دونماز والتجارة محمد موش، إضافة إلى رئيس الأركان العامة ياشار غولر، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كالين.

وعقد اجتماع موسّع بحضور وزيري الخارجية نجلاء المنقوش، والنفط والغاز المكلف محمد الحويج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وتناول الاجتماع – حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة – التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي – التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبية – التركية الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة.

وعقب الاجتماع وُقعت مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. (وال)

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