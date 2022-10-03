اتفاق ليبي تركي على جملة من البنود المتعلقة بالتضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- ضمن مجموعة مذكرات التفاهم التي أبرمت اليوم الإثنين بين ليبيا وتركيا؛ وقع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، مذكرة التفاهم في مجال الإعلام والاتصال.

وقد اشتملت مذكرة التفاهم على: تشجيع وتطوير التعاون في مجال الاتصال الحكومي وتبادل الخبرات والمعارف، ورفع مستوى القدرات في مجال التواصل الاجتماعي عبر برامج تدريب متبادل بين البلدين، والتعاون في مجال البث والنشر من خلال تبادل المحتويات المرئية والسمعية واللإليكترونية، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية بين البلدين، والعمل معًا في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي. (وال)

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