ديوان المحاسبة يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من مشروع لبنة ويستقبل الدفعة السادسة .

طرابلس 3 اكتوبر 2022 (وال)- أقام ديوان المحاسبة الاثنين احتفالية بمناسبة تخرج الدفعة الخامسة من مشروع لبنة المتخصصين في القانون، والذين سيلتحقون بالعمل في الإدارة العامة بالديوان وفروعه.

وحضر الاحتفالية رئيس الديوان خالد شكشك و وكيل وزارة الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، ورئيس المعهد العالي للقضاء، ورئيس الأكاديمية الليبية.

وفي الاحتفالية التي احتضنها المعهد الوطني للإدارة استقبل ديوان المحاسبة الدفعة السادسة من مشروع لبنة المتخصصين في إدارة الأعمال، والذين سيخضعون لبرنامج تدريبي عملي ونظري خلال الأيام القادمة، بالتعاون بين الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان والمعهد الوطني للإدارة.

وعلى هامش الاحتفالية كرم رئيس ديوان المحاسبة عددا من متقاعدي الديوان، تقديرا وعرفانا لدورهم الوطني والمهني في سبيل الارتقاء بمؤسسة الديوان، بالإضافة إلى تكريم عدد من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرا لإصرارهم على العطاء رغم الصعاب والمشاق التي يواجهونها.

وال..