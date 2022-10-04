ممثلة منظمة الصحة العالمية بليبيا تجدد التزامها بدعم القطاع الصحي في البلاد

طرابلس 04 أكتوبر 2022 ( وال ) – جددت منظمة الصحة العالمية التزامها بدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة لليبيا، خاصة توفير اللقاحات والتطعيمات بأسرع طريقة ممكنة، مع ضمان جودتها.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” بديوان الوزارة بطرايلس أمس الإثنين مع ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا ورئيس بعثتها في ليبيا “إليزابيت هوف” تناولت دعم القطاع الصحي في البلاد.

وخلال هذا اللقاء أكد ” أبوجناح ” على أهمية التأهيل و التدريب للأطقم الطبية والطبية المساعدة مع إيلاء مزيد من الاهتمام للعاملين بالقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية، مشدداً على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون بين كافة المؤسسات التابعة للقطاع، وتسهيل علاج مرضى الأمراض المزمنة في ليبيا.

من جهتها، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية أولوية المنظمة هي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات الطوارئ الصحية في ليبيا، مقدمة” الشكر لوزير الصحة على التسهيلات التي تقدمها الوزارة والإدارات الصحية التابعة لها للمنظمة بهدف تعزيز الاستجابة الصحية في البلاد. (وال _ طرابلس)

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