15 قتيلا على الأقل جراء تمرد في أكبر سجون الإكوادور.

كيتو 4 اكتوبر 2022 (وال) – أعلنت السلطات في الإكوادور مقتل 15 سجينا على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح في تمرد وقع أمس الاثنين في أحد أكبر سجون الإكوادور.

وقالت مصلحة إدارة السجون إن “الوحدات التكتيكية تواصل العمليات لاستعادة السيطرة على السجن”، الواقع على مشارف مدينة لاتاكونغا، والذي شهد منذ فبراير 2021 سبع مجازر مرتبطة بتجارة المخدرات، سقط فيها مجتمعة أكثر من 400 قتيل.

وأضافت أن القوات المسلحة تقدم الدعم في المحيط الخارجي للسجن ، والذي يعتبر أحد أكبر سجون الإكوادور، إذ يبلغ عدد نزلائه حوالى 4300 سجين.

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